78 % نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية بنهر النيل

الخرطوم: السوداني

أعلن وزير التربية والتعليم بولاية نهر النيل، أحمد حامد يس نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية بالولاية بنسبة نجاح بلغت 78%، وإحراز التلميذة رزان محمد السر المبارك المرتبة الأولى بـ(280) درجة من المراكز الخارجية من مدرسة الصداقة السودانية بالقاهرة.

وبلغ عدد الناجحين (55752) تلميذاً وتلميذة من جملة (72357) تلميذاً وتلميذة تقدموا للامتحانات جلس منهم فعلياً (71465) تلميذاً وتلميذة.

وقال الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالدامر، إن عدد الجالسين لامتحانات الشهادة الابتدائية خارج السودان (28717) تلميذاً وتلميذة في 12 دولة، مشيرًا إلى الجهود التي بُذلت لإنجاح العملية التعليمية.