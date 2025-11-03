عاجل (السوداني): مسعد بولس يكشف عن تفاصيل ورقة مقترحة قدمتها الولايات المتحدة إلى الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع منذ أسبوع، تهدف إلى إنهاء الحرب في السودان عبر اتفاق مفصل، والورقة قيد الدراسة لدى الطرفين

*قال مسعد بولس، إن المقترح الأمريكي يشمل خيارين رئيسيين لهدنة إنسانية، الأول لمدة ثلاثة أشهر، والثاني لتسعة أشهر، مع التركيز على (اتفاق مفصل) يغطي آليات المراقبة والمتابعة والتنفيذ، بالإضافة إلى الجوانب الفنية واللوجستية والتقنية، وتنظيم خطوط الإمداد. وأضاف: “هناك تجاوب من الطرفين، وخصوصاً من الجيش السوداني”.

* مسعد بولس، يوضح أنّه ليس هناك تفاوض مباشر أو غير مباشر بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع: “نعم، كانا موجودَين في واشنطن، لكنّنا نتواصل مع الطرفين بشكل منفصل”.

* أكد مُسعد بولس أنهم يتطلعون إلى حوار سوداني-سوداني للوصول إلى حل للأزمة السودانية، فلا الرباعية ولا أي طرف آخر يستطيعان الوصول إلى الحل سوى السودانيين. نحن فقط نسهل ونساعد عبر جميع أنواع الدعم للوصول إلى حل ينبع من السودانيين أنفسهم.

* مُسعد بولس: نخشى من سيناريو التقسيم الليبي في السودان، ولن ندعمه، ولا ندعم الحكومات الموازية ولا نشجعها، ونشجع الأحزاب والكتل السياسية وندعمها.

*

شارك الخبر