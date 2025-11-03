مستشار رئيس الوزراء مصلح نصار يشهد اتفاق الصلح بين العبابدة والحسانية ويؤكد عدالة قضية الفاشر

الخرطوم – السوداني

شهد مستشار رئيس مجلس الوزراء الشيخ، مصلح نصار، اللقاء الجماهيري الحاشد بمنطقة الرحماب – شرق النيل بولاية الخرطوم لإعلان الصلح بين قبيلتي العبابدة والحسانية، بحضور عدد من النظار وقادة الإدارة الأهلية.

وفي كلمة أمام الحضور، أشاد مستشار رئيس الوزراء بجهود لجنة المساعي الحميدة لجهودهم الحثيثة في تعزيز الصلح الاجتماعي بين أبناء قبيلتي العبابدة والحسانية والذي اكتمل وتُوِّج بالفرح بعد مباركة رئيسي مجلسي السيادة والوزراء.

وقال نصار إن الحرب التي فُرضت على السودان مخطط دولي يسعى للاستيلاء على ثروات ومقدرات الشعب السوداني والتحكم في قراره الوطني.

وأكد نصار بأن المخطط الذي تقوم عليه الدوائر المعادية للسودان، استغل ضعاف النفوس ممن لا يدركون قيمة الأوطان.

وترحم نصار على شهداء الفاشر الذى واجهوا بربرية الجنجويد ولم ينحنوا أو ينكسروا دفاعاً عن السودان الواحد المتحد. وأضاف أن قضية الفاشر عادلة وتمثل كل أبناء الشعب السوداني الخلص، مؤكداً أنّ القوات المسلحة والقوات المساندة متأهبة لعمليات التحرير العام بكامل العدة والعتاد. مضيفاً أن القوات المسلحة السودانية من أقوى الجيوش في العالم وقادرة على استعادة الأمور إلى نصابها وفي القريب ستصل إلى معقل تواجد المليشيات وستلقنهم دروساً وعِبَراً في الوطنية ومعاني الفداء.

ودعا مصلح نصار، الشعب السوداني إلى الالتفاف حول قيادته لكسر مخطط الاستهداف الكبير للبلاد، لافتاً إلى الدول الفاعلة ورغم الانتهاكات الموثقة لا تستطيع تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية وهو ما يعكس ازدواجية المعايير ولكن السودان وبوقفة أبنائه سينتصر.