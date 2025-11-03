كريم خان: الجنائية الدولية تعمل على جمع الأدلة عن جرائم الفاشر

لاهاي: متابعات

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين، أن للمحكمة اختصاص قضائي بالنظر في الجرائم المرتكبة في ولاية دارفور، مؤكداً استمرار التحقيقات بالجرائم المزعومة منذ اندلاع الصراع بالسودان، والعمل على جمع الأدلة عن جرائم الفاشر.

وأعرب خان عن قلقه من تقارير عن قتل واغتصاب وجرائم أخرى بالفاشر تُتهم قوات الدعم السريع بارتكابها في المدينة التي أعلنت سيطرتها عليها نهاية أكتوبر الماضي وكانت تحاصرها سابقاً.

وشدد على أنه إذا ثبتت صحة هذه الأفعال فقد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد العمل على جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة في الفاشر لاستخدامها في ملاحقات قضائية، داعياً الأفراد والمنظمات المعنية إلى تقديم المعلومات والأدلة بشأن أحداث الفاشر.

وشدد على أنّ المحكمة الجنائية الدولية تجري تحقيقات مكثفة في الجرائم المزعومة منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.