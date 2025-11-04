شبكة أطباء السودان: الدعم السريع ترتكب جرائم مروعة بـ”بارا” وعشرات الجثث مُكدّسة في المنازل

الخرطوم: السوداني

قالت شبكة أطباء السودان، إنّها تتابع بقلق ما يجري في مدينة “بارا” من جرائم مُـروِّعة ترتكبها الدعم السريع بحق المدنيين العُـزّل، في مشهد يلخّص أبشع صور الانتهاك الإنساني والقتل الممنهج.

وأفادت التقارير الميدانية الواردة إلى الشبكة بأنّ عشرات الجثث مُكدّسة داخل المنازل بعد أن منعت الدعم السريع ذوي الضحايا من دفنهم، ليبقى الموتى محاصرين في بيوتهم، والأحياء مُحاطين بالرُّعب والجوع والعطش. كما تتزايد أعداد المفقودين يومياً، مع انقطاع كامل للاتصالات وانعدام أي وجود طبي أو إنساني فاعل في المدينة.

في ظل هذا الجحيم، تتواصل موجات النزوح الجماعي من بارا في ظروف بالغة القسوة، حيث يفرّ المدنيون سيراً على الأقدام نحو المجهول، دون غذاء أو دواء أو مأوى، بينما تنهار الخدمات الصحية تماماً وتنتشر الأمراض وسوء التغذية بين الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكد بيان للشبكة، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في بارا جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، واستمرار الصمت الدولي تجاهها يمثل تواطؤاً مخزياً.

وطالبت شبكة أطباء السودان، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والطبية والمجتمع الدولي كافة، بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، وفتح ممرات آمنة للمدنيين، وتمكين الأسر من دفن موتاها بكرامة.