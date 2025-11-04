برلمانية إسترالية تعلن تضامنها مع الشعب السوداني وتطالب بفرض عقوبات على الإمارات

كانبرا: وكالات

أعربت السيناتور في البرلمان الأسترالي، ليديا ثورب، عن تضامنها الكامل مع نضال الشعب السوداني ضد الإبادة الجماعية الجارية في إقليم دارفور، مطالبةً حكومة حزب العمال الأسترالي الحاكم بقطع العلاقات التجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وفرض عقوبات صارمة عليها لدعمها مليشيا قوات الدعم السريع الإرهابية المسؤولة عن الجرائم الوحشية في السودان.

وفي كلمتها أمام جلسة البرلمان الأسترالي اليوم، قالت السيناتور ثورب: “كما في معظم الإبادات الجماعية، فإنّ الغرب ليس مجرد متواطئ، بل هو مُحرِّك فعّال للصراع. السودان يحترق والدماء تلطّخ الأرض حتى تُرى من الفضاء. مئات الأمهات قُتلن داخل مستشفى للولادة، وآلاف المدنيين قُتلوا وهُجّروا قسراً، بينما اجتاحت مليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات مدينة الفاشر الأسبوع الماضي”.

وأضافت: لقد فشل قادتنا المزعومون مرة أخرى في حماية جيلٍ كامل، وسمحوا للإمارات بتغذية إبادة جديدة من أجل الاستيلاء على ثروات دارفور الهائلة من الذهب. لقد نبّه النشطاء السودانيون على الأرض مراراً وتكراراً، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة، لكن بالنسبة للقوى الغربية فإنّ الحفاظ على العلاقات مع الإمارات وضمان قبضتها على موارد السودان كان أهم من أرواح أهل دارفور”.

وأكدت السيناتور أن الإمارات تُهرِّب أسلحة مصنَّعة في الغرب إلى السودان، وهي ذاتها التي تُستخدم في تنفيذ الإبادة الجماعية، منتقدةً استمرار الحكومة الأسترالية في تعزيز علاقاتها التجارية مع الإمارات رغم هذه الجرائم.

ودعت إلى اتخاذ خطوات عاجلة، شملت قطع العلاقات التجارية وفرض العقوبات على الإمارات، فتح مسارات إنسانية عاجلة للاجئين السودانيين، تقديم الدعم والمساعدة لمجتمع السودانيين في أستراليا.

وقالت: “أنا أقف مع شعب السودان. نضالهم هو نضالنا، ومصيرهم هو مصيرنا”.