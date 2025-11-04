الصين تدعو لوقف إطلاق النار في السودان واستئناف العملية السياسية

بكين: وكالات

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عن إدانة الصين للأعمال التي ألحقت أضراراً بالمدنيين، ودعت إلى ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ومنع القتال في السودان في أقرب وقت ممكن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في المؤتمر الصحفي الاعتيادي امس الاثنين، إن الجانب الصيني يتابع عن كثب الوضع في السودان، ويدين الأعمال التي ألحقت أضراراً بالمدنيين.

وأشارت إلى أهمية تخفيف الأزمة الإنسانية، واستئناف العملية السياسية، واستعادة السلام والاستقرار، وتحقيق إعادة الإعمار والتنمية.