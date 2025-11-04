مندوب السودان لدى الاتحاد الأفريقي يدعو لتجفيف منابع دعم المليشيا وتصنيفها ككيان إرهابي

الخرطوم: السوداني

دعا سفير السودان بإثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، الزين إبراهيم حسين لوقف الانتهاكات عبر تجفيف منابع الدعم ومصادر السلاح للمليشيا الإرهابية، ودعا المجتمع الدولي إلى تصنيف المليشيا باعتباها كياناً إرهابياً، وحذر من انتقال عدوى استجلاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى القارة الأفريقية.

وحمّل في مؤتمر صحفي بأديس أبابا، اليوم، الأسرة الدولية والإقليمية المسؤولية في تشجيع المليشيا الإرهابية المدعومة من أبوظبي على ارتكاب الجرائم والفظائع المروعة بمدينة الفاشر وعدد من المدن والقرى السودانية.

وانتقد الأفريقي لتعليقه نشاط السودان، مما أدى إلى إضعاف المبادرة الأفريقية الخاصة بمبدأ حلول أفريقية للقضايا الأفريقية، وافساح المجال للقوى الخارجية للتدخل بصورة سالبة في الشأن السوداني.

وأكد السفير الزين ابراهيم أن السودان وشعبه قادران على رد العدوان وإعادة بناء السودان والنهوض به، خاصة بعد أن تم اعلان التعبئة العامة داخل السودان لمجابهة هذا العدوان.

واستعرض السفير خلال المؤتمر الصحفي، مقاطع فيديو تظهر الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي والإنساني وجرائم القتل الجماعي التي نفذتها المليشيا المتمردة عند دخولها مدينتي الفاشر وبارا ومناطق أخرى ضد المدنيين العُـزّل.