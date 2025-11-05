والي نهر النيل يصدر قراراً باستلام عهد وأمانات المقاومة الشعبية في المحليات.. ومجلس الأمن والدفاع يعلن استنفار الشعب السوداني!

الدامر – السوداني

في وقت قرر فيه مجلس الأمن والدفاع في السودان استنهاض واستنفار الشعب السوداني لمساندة القوات المسلحة للقضاء على المليشيات المتمردة في إطار التعبئة العامة، أصدر والي ولاية نهر النيل المكلف، د. محمد البدوي عبد الماجد، اليوم الثلاثاء قراراً يلزم المدراء التنفيذيين في المحليات بالاستلام الفوري للعهد والأمانات الخاصة بلجان المقاومة الشعبية، التي لعبت دوراً حيوياً في دعم الجهود الأمنية والدفاعية بالولاية خلال الفترة الماضية.

ونص القرار على أن تقدم أمانة حكومة الولاية خلال 48 ساعة تقارير مفصلة حول عملية الاستلام.