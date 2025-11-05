الجيش يوجه ضربات جوية مكثفة على مليشيا الدعم السريع في الفولة وأبو زبد.. مئات القتلى وتدمير مخازن أسلحة

الأبيض – السوداني

في تطور عسكري لافت، شنّ الجيش السوداني، اليوم، هجوماً جوياً واسع النطاق باستخدام الطيران الحربي والطائرات المسيرة على تجمعات مليشيا الدعم السريع في مدينتي الفولة وأبو زبد في كردفان.

وأفادت مصادر عسكرية رفيعة لـ(السوداني) بأن الضربات أسفرت عن سقوط مئات القتلى في صفوف المليشيا، إلى جانب تدمير عدد من مخازن الأسلحة وأربعة ارتكازات استراتيجية، كانت تُستَخدم لشن هجمات على القرى المجاورة وخطوط الإمداد الحكومية.

وأوضحت المصادر أَن الرعب والفوضى سيطراً على عناصر المليشيا والمرتزقة الأجانب الذين يحاولون الفرار.

وفي سياق متصل، أكدت ذات المصادر، ان قيادة الجيش دفعت بالعديد من الكتائب العسكرية إلى إقليم كردفان، وان الزحف مستمر حتى تحرير آخر شبر في كردفان ودارفور.