عاجل (السوداني): بنك السودان المركزي يسمح بإعادة تصدير الذهب للشركات الخاصة وفك الاحتكار.

بورتسودان: الطيب علي

قرر بنك السودان المركزي فك احتكار صادر الذهب الحر لشركات القطاع الخاص، وألغى المركزي بموجب القرار قراره السابق الصادر في سبتمبر الماضي الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين.

وأوضح المركزي أن المنشور الجديد سمح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص اعتباري بعد استيفاء كافة إجراءات الصادر، شريطة أن يتم التصدير وفقاً لأسعار البورصة وبطرق الدفع المقدم والاعتمادات المستندية، معززة أصلاً، شريطة عدم تضمين نصوص الاعتماد أي شروط متعلقة بالصناعة كشرط المعايرة بالخارج.

وأضاف أن حصيلة الصادر في حالة الاعتمادات المستندية يتم استردادها بمجرد قبول المستندات وبحد أقصى خلال 30 يوماً من تاريخ الشحن.

كما قرر الاحتفاظ بحصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في حساب بنكي بالنقد الأجنبي باسم المصدر، وتبقى الحصيلة في حسابات الصادر لفترة 21 يوماً، وفي حالة تجاوز الفترة المحددة تُشترى الحصيلة لصالح بنك السودان بسعر شراء المصرف المعلن بتاريخ إضافتها لحساب الصادر.

وأوضح البنك أن القرار يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية الجارية لتحرير تجارة الذهب وتعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من التهريب، وتشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات في قطاع التعدين.

في الأثناء، وصفت شعبة مصدري الذهب خطوة البنك المركزي بفك احتكار صادر الذهب الحر بالمهمة.

وقال الأمين العام للشعبة معتصم محمد صالح لـ(السوداني) إن المركزي بموجب القرار أعاد الأمور إلى نصابها، وهو الأمر الذي طالبت به الشعبة فور صدور منشور احتكار الصادر في سبتمبر الماضي.

وأضاف معتصم: “لكننا في ذلك الوقت، ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد، آثرنا دعم اتجاه الدولة في احتكار صادر الذهب، كما أصدرنا عدة بيانات في هذا الخصوص، بجانب تقديمنا لكافة خبراتنا وعلاقاتنا ووضعها تحت تصرف البنك المركزي”.

ونوه إلى أن تجربة الاحتكار مضت بالرغم من السلبيات التي شابتها وتم الإشارة إليها في لقاءاتنا بالمسؤولين، والتي تمثلت في عدم توفر الأموال الكافية لشراء كميات الذهب في منافذ البنك المركزي، خصوصاً خلال الأسابيع الماضية.

وتابع قائلاً: “بهذه الخطوة نتوقع أن ينتعش سعر صرف الجنيه في فترة وجيزة جداً، وذلك لزيادة السلع التي تغطيها حصائل الصادر، ما يسهم في خفض الطلب على العملات الأجنبية، إلى جانب المساهمة في تطوير الاقتصاد خلال فترة قصيرة”.