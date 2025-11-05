الشركة السودانية للموارد المعدنية تعقد اجتماعاً مع «اليانس» لمراجعة إنتاج 2025 ووضع خطة طموحة لـ2026

متابعات – السوداني

عقد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، السيد محمد طاهر عمر، اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي شركة «اليانس» للتعدين، خُصص لمراجعة أداء العام 2025 وبحث خطة الإنتاج والتشغيل للعام 2026.

أكد محمد طاهر عمر أن الشركة السودانية ملتزمة بتعظيم الإنتاج وزيادة مساهمة الشركات المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على إزالة كل المعوقات الفنية والإدارية أمام عمليات التعدين. وقال: “نعمل على توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الأداء المتميز، بما يرفع أنصبة الحكومة من العائدات المعدنية ويحقق الاستخدام الأمثل لثروات البلاد”.

وأشار المدير العام إلى أن خطة 2026 تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل من خلال تطبيق أنظمة رقابية متطورة، مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الشركات العاملة لرفع الإيرادات في المرحلة الراهنة.

من جانبه، ثمّن نائب مدير شركة «اليانس» سمير جيبتسوف الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه الشركة السودانية، مؤكداً أن «اليانس» تنفذ خططاً مدروسة لرفع الإنتاج وتحقيق نمو مستدام خلال 2026.

وأضاف جيبتسوف: “ننسق بشكل كامل مع وزارة المعادن والشركة السودانية لتنفيذ برامج طموحة تضاعف مساهمتنا في الاقتصاد الوطني وتدفع عجلة التنمية”.

يأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الشركة السودانية لضمان كفاءة الأداء والإنتاجية العالية في قطاع التعدين، الذي يُعدّ أحد أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني في المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

حضر الاجتماع كل من مدير الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية، ومدير أمن اقتصاديات المعادن، ومدير إدارة شركات الامتياز المنتجة، إلى جانب وفد رفيع من شركة «اليانس» برئاسة نائب المدير سمير جيبتسوف.