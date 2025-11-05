القوة المشتركة: نرفض أيّة تسويات تساوي بين الدولة الشرعية ومليشيا خارجة عن القانون

الخرطوم: السوداني

أعلنت القوة المشتركة، رفضها لأيّة تسويات أو حلول تُكرّس “واقعًا مختلاً يساوي بين الدولة الشرعية والمليشيا الخارجة عن القانون”.

وأكدت القوة المشتركة في تصريح صحفي، دعمها الكامل والثابت لإرادة الشعب السوداني الرافضة لأية تسويات أو حلول تُكرّس واقعًا مختلاً يساوي بين الدولة الشرعية والمليشيا الخارجة عن القانون.

وقالت إنها تُثمِّن الموقف الوطني الواضح للحكومة السودانية وقيادة القوات المسلحة في تمسُّكهما بالحقوق المشروعة في الدفاع عن الوطن ومواجهة آلة القتل والدمار التي تمارسها مليشيا الدعم السريع بدعمٍ أجنبي مُعلنٍ.