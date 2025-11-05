شبكة أطباء السودان: تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات النزوح غربي الفاشر

الخرطوم: السوداني

قالت شبكة أطباء السودان، إنها تتابع بقلق بالغ، الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مخيمات طويلة، كورما وقولو غرب مدينة الفاشر، والتي تشهد تزايداً مستمراً في أعداد النازحين القادمين من الفاشر المنكوبة، حيث تجاوز عددهم أكثر من 36 ألف نازح خلال الأيام الماضية وفقًا لإحصائيات محلية.

ووصل عدد من المصابين من مدينة الفاشر أمس إلى معسكر قولو وهم في أوضاع حرجة جرّاء الإصابات البالغة، وسط انعدام شبه تام للخدمات الطبية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات العلاجية، كما تتفاقم معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل بصورة مقلقة.

وفي ظل التّكدُّس الكبير داخل المعسكرات، يفترش عددٌ من النازحين العراء بلا مأوى أو حماية بعد عجز المنظمات عن توفير الخيام والمساكن المؤقتة، ما يعرضهم لخطر الأمراض المعدية، كما تزداد المعاناة مع الحاجة الماسة لمياه شرب نظيفة.

وأكدت الشبكة أن استمرار تدفق النازحين من الفاشر إلى معسكرات قولو وكورما وطويلة، التي تُعتبر لاستقبال الفارين من جحيم الفاشر، يزيد من الضغط على الخدمات المحدودة ويضاعف معاناة النازحين، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتوسيع قدرة الاستيعاب وتوفير الاحتياجات الأساسية.

ورغم الجهود المحدودة التي تبذلها بعض المنظمات، إلا أنّ معظم المساعدات لا تصل إلى مستحقيها بسبب عمليات نهب متكررة للإغاثة، مما فاقم من الأزمة الإنسانية بشكل خطير.

ودعت شبكة أطباء السودان، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري لتأمين ممرات إنسانية آمنة وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية ومياه الشرب النظيفة للنازحين، وتوفير المأوى اللازم لحمايتهم من المخاطر الصحية والبيئية المتزايدة.