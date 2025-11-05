شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تصفي الطبيب آدم إبراهيم بالفاشر

الخرطوم: السوداني

أدانت شبكة أطباء السودان بأشدّ العبارات، جريمة تصفية الطبيب آدم إبراهيم إسماعيل بمدينة الفاشر على يد الدعم السريع، في استمرارٍ ممنهج لاستهداف الكوادر الطبية والعاملين في الحقل الإنساني.

وقالت الشبكة، إنّ قوة تتبع للدعم السريع أقدمت على اعتقال الطبيب بمدينة الفاشر عقب اجتياحها قبل أن تقوم بتصفيته ميدانياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل القيم والأعراف التي تجرّم الاعتداء على الكوادر الطبية.

وحمّلت شبكة أطباء السودان في بيان، اليوم الأربعاء، قيادة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، ودعت الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، إلى التحرك الفوري لحماية الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات المتكررة.