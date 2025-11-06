البرهان: الحملة التي تقودها دول البغي والاستكبار ضد السودان ستنكسر.. وسنمضي بقوة وعزيمة لتحقيق النصر قريباً على المليشيا المتمردة والقضاء عليها

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الحملة التي تقودها دول البغي والاستكبار ضد السودان ستنكسر، وسينتصر فيها الشعب السوداني.

وشدد البرهان، لدى اجتماعه مع “القيادة الجوالة” على الثأر لكل الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في معركة الكرامة، ولكل من قُتل وتم التنكيل به في الفاشر والجنينة والجزيرة وغيرها من المدن والمناطق التي دنستها المليشيا الإرهابية.

وأشاد بالتضحيات الجسيمة التي تبذلها القوات المسلحة والقوات المشتركة في سبيل تحرير البلاد من دنس التمرد والقضاء على ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وأشار إلى أن معركة الكرامة هي معركة الشعب السوداني، معبراً عن تقديره لوقوف الشعب ومساندته للقوات المسلحة.

مؤكداً أن كل من يقاتل باسم هذا الشعب لن يُهزم ولن ينكسر، مجدداً العزم على دحر المليشيا المتمردة وتأمين حدود الدولة السودانية.

وأضاف: “سنمضي بقوة وعزيمة وإصرار لتحقيق النصر قريباً على المليشيا المتمردة والقضاء عليها”.