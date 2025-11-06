المركزي يعلن اصدار عملة ورقية جديدة من فئة الألفي جنيه والورقة الجديدة من فئة الخمسمائة جنيه

بورتسودان – السوداني

أعلن بنك السودان المركزي، عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الألفي جنيه، وذلك بموجب أحكام قانون بنك السودان المركزيواستناداً إلى سلطاته واختصاصاته ومسؤلياته في حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتحمل الورقة المواصفات والألوان والعلامات التأمينية، مثل، أبعاد الورقة “160×72 ملم”، ومضمون الورقة: الثروة الحيوانية وآثار من الحضارات السودانية القديمة معبد (أبادماك). والألوان الأساسية للورقة هي تدرجات الأخضر والأصفر. بينما لعلامة المائية هي صقر الجديان كاملاً ورقم الفئة 2000.

تتضمن الواجهة الامامية، الثروة الحيوانية والزراعية ورقم الفئة أعلى اليسار وأسفل اليمين. الطباعة البارزة على الحيوانات وعبارتي بنك السودان المركزي وألفا جنيه سوداني. ورقمي الفئة الأسفل والأعلى وعلامات المكفوفين بطرفي الورقة. الواجهة الخلفية تتضمن معبد أبادماك من الحضارات القديمة. والشريط التأمين، لامع ومتحرك بصرياً.

النظائر المتطابقة لوزة القطن. الأرقام المتسلسلة في الواجهة الامامية.

كما أعلن البنك المركزي للجمهور أنه قد تم اصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسمائة جنيه.

بالمواصفات والألوان والعلامات التأمينية التالية:

– أبعاد الورقة: 156×66 ملم.

– مضمون الورقة: مقرن النيلين والقصر الجمهوري وآثار من الحضارات السودانية القديمة.

– الألوان الأساسية للورقة: تدرجات الأزرق والبني.

– العلامة المائية: صقر الجديان كاملاً ورقم الفئة 500.

تتضمن الواجهة الأمامية: القصر الجمهوري القديم وآثار من الحضارات القديمة ورقم الفئة أعلى اليسار وأسفل اليمين.

الطباعة البارزة: على القصر القديم وعبارتي (بنك السودان المركزي وخمسمائة جنيه سوداني) ورقمي الفئة الأسفل والأعلى وعلامات المكفوفين بطرفي الورقة.

الواجهة الخلفية: تتضمن مقرن النيلين.

الشريط التأمين: لامع ومتحرك بصرياً.

النظائر المتطابقة: بوابة الهرم.

الأرقام المتسلسلة: في الواجهة الأمامية.