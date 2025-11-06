ولاية الخرطوم ترتب لتخفيض تعرفة المواصلات

الخرطوم: السوداني

أجاز الاجتماع التنسيقي المشترك بين المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم ومحلية الخرطوم وشركة مواصلات ولاية الخرطوم، مقترح تخفيض تعرفة المواصلات للمواطنين بأسعار رمزية وبنسبة (50%) من قيمة التعرفة للطلاب ببصات شركة مواصلات الخرطوم العاملة بمحلية الخرطوم ضمن مبادرة والي ولاية الخرطوم لتخفيض تعرفة المواصلات.

وكشف رئيس المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والعمل بالولاية الوزير المكلف ذو الفقار علي محمد خلال ترؤسه الاجتماع المشترك اليوم بحضور المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير ومدير عام شركة مواصلات ولاية الخرطوم صلاح محمد إبراهيم، عن الدفع بمقترح المشروع لإنفاذه بالشراكة مع منظمة (هيومن أبيل) بعد اكتمال كافة الترتيبات المالية والفنية ومن ثَـمّ الشروع في إنفاذ المشروع في مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر للتقييم، لافتاً بأن المقترح يندرج ضمن مشروعات الولاية لحل إشكالات المواصلات وتفعيل الخطوط غير العاملة في إطار تهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.

ووجه ذو الفقار، شركة المواصلات بتقديم المقترح مصحوباً بعدد البصات المُقترحة للعمل بمحلية الخرطوم، بجانب كلفة التشغيل لرفعها للمنظمة.

من جانبه، كشف المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، عن تأثر المحلية بعدم توافر المواصلات في أغلب مناطقها، إضافةً إلى عدم تفعيل خطوط المواصلات القديمة العاملة بسبب قلة السكان، بجانب عدم التزام سائقي المركبات الأهلية العاملة بالتواجد في مواقف المواصلات، إضافةً إلى تجزئة تعرفة الخطوط مما انعكس سلباً على حركة وتنقل المواطنين.

وأشار إلى أنّ المحلية ستشرع خلال الأيام المقبلة على إعادة تنظيم مواقف المواصلات بالرجوع إلى مواقعها القديمة قبل الحرب.

من ناحيته، أعلن مدير عام شركة مواصلات الولاية، عن التزام شركته بتوفير عدد من البصات للعمل بمحلية الخرطوم بأسعار رمزية وفقاً لموجهات الاجتماع ضمن مبادرة والي ولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن شركة مواصلات الولاية وبرغم الصعوبات التي تواجهها من ارتفاع كلفة التشغيل، إلا أنها ابتدرت من قبل تنشيط بعض خطوط المواصلات الطويلة بتعرفة مخفضة، وترحيل طلاب الجامعة الوطنية بنصف القيمة، مشيراً إلى استعدادهم لتغطية كل خطوط المواصلات غير النشطة بمحلية الخرطوم.