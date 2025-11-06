الذكاء الاصطناعي يدخل منظومة وزارة المعادن لمراقبة القطاع ومكافحة التهريب

بورتسودان: الطيب علي

تعتزم وزارة المعادن، إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة قطاع التعدين، في وقت شددت فيه على ضرورة الإسراع في إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة العمل الحكومي لمراقبة الإنتاج وتحصين الثروات الوطنية بما يحقق نقلة نوعية في إدارة الموارد المعدنية وتطوير الاقتصاد الوطني.

وعقد اليوم بوزارة المعادن اجتماع مشترك بين وزير المعادن نور الدائم طه، ووزير التحول الرقمي والاتصالات الدكتور أحمد الدرديري غندور، بحضور وكيلة وزارة المعادن الدكتورة هند صديق آدم، والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية السيد محمد طاهر عمر، إلى جانب قيادات وإدارات الوزارتين المختصة.

ويأتي الاجتماع في إطار خطة وزارة المعادن لتطوير أدوات الرقابة على قطاع التعدين، ومكافحة تهريب الموارد المعدنية عبر استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في إحكام المتابعة وتحقيق الشفافية في سلسلة الإنتاج من مواقع التعدين إلى الأسواق.

وناقش الاجتماع، آليات مراقبة عمليات التعدين ونقل وتصدير المعادن من خلال نظام رقمي متكامل يربط بين الجهات المختصة ويساعد في الحد من التهريب وتعزيز الإيرادات القومية.

وأكد الوزيران، أهمية التكامل بين الوزارتين لتنفيذ مشروعات التقنيات الحديثة في قطاع التعدين، مشيرين إلى أن وزارة المعادن أجازت مؤخراً خطة وطنية شاملة لتأمين الشركات والأسواق المعدنية وتنظيم عمليات النقل والتصدير وفق أحدث النظم التقنية.

كما شدد الاجتماع على ضرورة الإسراع في إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة العمل الحكومي لمراقبة الإنتاج وتحصين الثروات الوطنية بما يحقق نقلة نوعية في إدارة الموارد المعدنية وتطوير الاقتصاد الوطني.