أحزان الباشمهندس إبراهيم أحمد الحسن

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم.

نعي

رئيس التحرير الأستاذ عطاف محمد مختار، وأسرة صحيفة (السوداني)، يشاطرون المدير الأسبق لشركة (زين)، الباشمهندس إبراهيم أحمد الحسن، الأحزان في وفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله تعالى

حنان أحمد الحسن

التي انتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية، يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025، في مدينة الأبيض.

اللهم اغفر لها وارحمها ووسع مدخلها وأكرم نزلها واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وادخلها فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، والهم أهلها وصحبها الصبر الجميل.

إنا لله وإنا إليه راجعون.