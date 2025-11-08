فيديو 📸 الدفاعات الجوية للجيش السوداني تسقط مسيّرتين استراتيجيتين في سماء الأبيض

الأبيض – زهير هاشم

كشفت مصادر عسكرية رفيعة، اليوم السبت، لصحيفة (السوداني)، عن إسقاط الدفاعات الجوية مسيّرتين استراتيجيتين تابعة للعدو في أجواء مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، في عملية وُصفت بأنها ناجحة ودقيقة.

وأفادت المصادر بأن المسيّرتين كانتا تحملان قنابل موجهة تهدف إلى استهداف مواقع حيوية، مشيرة إلى أن الإسقاط تم دون وقوع أضرار في صفوف القوات أو المدنيين. وأكدت أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لصد الاعتداءات المتكررة على المدن السودانية.

وتشن ميليشيا الدعم السريع المتمردة القصف على المدنيين الأبرياء في مدينة الأبيض، كما تستهدف المستشفيات والبنى التحتية والأسواق المزدحمة. ما اسفر عن سقوط مئات القتلى من المدنيين، بالإضافة إلى إصابات بالغة ودمار واسع في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي أعقاب إسقاط المسيّرتين، خرج آلاف المواطنين في شوارع الأبيض احتفاءً بالإنجاز العسكري، مرددين هتافات التكبير والتهليل. وشهدت المدينة مشاهد فرح عفوي، مع زغاريد النساء وتصفيق الأطفال، تعبيراً عن الروح المعنوية العالية وسط الظروف الصعبة.