مجلس الطفولة السوداني: اغتصاب 70 طفلة على يد مليشيا الدعم السريع.. و700 طفل مفقود

كتبت ـ سوسن محجوب

كشف الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، د. عبد القادر عبد الله، عن اغتصاب 70 طفلة دون سن الزواج على يد مليشيا الدعم السريع، من بينهن نحو 20 طفلة عند مدخل جبل مويه بولاية سنار.

وقال في تصريح خاص لـ(السوداني): “هناك حالات كثيرة جداً، وهذا ما تحصلنا عليه حتى الآن”.

وأوضح د. عبد الله أن وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس القومي لرعاية الطفولة بولاية الخرطوم بذلا جهوداً لإدراك الموقف، حيث تم وضع الضحايا في بعض المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية. وأضاف: “الأطفال الناتجون عن هذه الاغتصابات تم إيجاد أسر كافلة لهم في ولاية الخرطوم”.

وأشار أمين المجلس إلى وجود حالات اغتصاب يندى لها الجبين، خاصة إبان احتلال مليشيا الدعم السريع لولاية الخرطوم. وأكد أنه بسبب انشغال الناس بالحرب في دائرتها الأوسع، لم يتم إحصاء شامل، لكن الأمر جلل. ولفت إلى وجود أكثر من 200 حالة في ولاية الجزيرة، من وصل منها إلى إدارة العنف ضد المرأة والطفل، حيث حاولوا تقديم الدعم والإسناد للضحايا.

وفي سياق متصل، أوضح د. عبد القادر أن عدد الأطفال المفقودين منذ بدء الحرب كبير جداً، مشيراً إلى أن تقديرات منظمة اليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدر نحو 700 طفل، لكنهم أكثر من ذلك بكثير. ونوه إلى حالات غرق لعدد كبير منهم أثناء هروب أسرهم من المناطق التي هجمت عليها المليشيا.

كما كشف عن عمليات حصر قاموا بها في مدن سنجة وسنار، بلغت نحو 200 حالة خلال يومين من الهجوم على تلك المدن، ونحو 150 حالة خلال اليوم الثالث. وأضاف: “كلها تقديرات تحصلنا عليها من البعض، لكننا ننتظر عودة العمل بمؤسسات الجهاز المركزي للإحصاء ومجلس السكان، ونحن نعمل في هذا الإطار”.