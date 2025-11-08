(الرعاية الاجتماعية): حرب المليشيا ترفع نسبة الفقر بالبلاد من (21% إلى 71%)

الخرطوم: السوداني

قال وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، إنّ نسبة الفقر بالبلاد ارتفعت من (21% إلى 71%) بسبب الحرب حسب التقارير الرسمية، مشيرًا إلى أن 23 مليون مواطن بالسودان يقعون تحت خط الفقر.

وأشار في المؤتمر التنويري لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان اليوم، إلى أن الدولة وفي ظل الظروف الحالية ستسعى بشكل جاد لخفض نسبة الفقر من خلال مشروعات إنتاجية وخلق فرص عمل.

وأكد أهمية توظيف أموال المسؤولية الاجتماعية وتوجيهها بشكل مباشر في المشاريع الإنتاجية والخدمية التي تُصب في صالح المواطن وتخفيف حدة الفقر والبطالة والانتقال من مرحلة الإغاثة للتعافي والتنمية وتعزيز شراكات الضمان الاجتماعي.

ونوه الوزير إلى أن العديد من المواطنين فقدوا مصادر عملهم ما يحتم ضرورة تفعيل مشاريع التمويل الأصغر، مشيرًا إلى وجود خطوات لتسهيل شروط وضمانات الصندوق بالتنسيق مع البنك المركزي وزيادة السقف للتمويل، موضحًا أنه سيتم إجراء تعديلات على مسألة التمويل حتى يستطيع أي مواطن الحصول على التمويل وتنفيذ المشروع الإنتاجي الخاص به.