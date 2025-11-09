أطباء السودان: المليشيا دفنت جماعياً وحرقت بالكامل مئات الجثث من شوارع وأحياء الفاشر

متابعات ـ السوداني

قالت شبكة أطباء السودان، إنّ مليشيا الدعم السريع، قامت خلال الأيام الماضية بجمع مئات الجثث من شوارع وأحياء المدينة، ثم دفنت بعضها في مقابر جماعية وأحرقت أخرى بالكامل في محاولةٍ يائسة لإخفاء آثار جرائمها ضد المدنيين، في جريمةٍ جديدة تُضاف إلى سجل الدعم السريع، وواحدة من أبشع الممارسات اللا إنسانية.

واعتبرت الشبكة ما جرى في الفاشر ـ ليس حادثة معزولة، بل فصل جديد من جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تمارسها الدعم السريع، ضاربةً عرض الحائط بكل الأعراف الدولية والدينية التي تُحرِّم التمثيل بالجثث وتمنح الموتى حق الدفن الكريم.

ودانت شبكة أطباء السودان بأشد العبارات، هذه الجرائم المُروِّعة، وحمّلت قيادة المليشيا المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، واكدت أن هذه الجرائم لن تُمحى بالتستر أو الحرق، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لفتح تحقيق دولي مستقل في ما يجري بالفاشر، لقد تجاوزت الأوضاع في الفاشر حدود الكارثة الإنسانية إلى جريمة إبادة مُمنهجة، تستهدف الإنسان في حياته وكرامته، في ظل صمت دولي مُخزٍ يرقى إلى التواطؤ.