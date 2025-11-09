رئيس مجلس السيادة يؤيد فصل وكيل ثاني نيابة (أحمد النور الحلا) من الخدمة

بورتسودان – السوداني

أصدر مجلس السيادة الانتقالي في قراراً رسمياً، يؤيد فيه قرار النائب العام بفصل وكيل ثاني النيابة أحمد النور الحلا جاد الله من الخدمة، وذلك اعتباراً من تاريخ 25 سبتمبر 2025م.

وجاء في نص القرار، الذي وقعه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، أن هذا الإجراء يأتي عملاً بأحكام المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019م، والمادة (10/1) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م، بالإضافة إلى المواد (14/ط) و(2/46) و(3/54) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م، والمادة (1/16) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م، مقروءة مع المادة (1/18) من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة لسنة 2019م. كما استند القرار إلى توصية النائب العام.

وأكد القرار في فقرته الثانية سريان مفعول الفصل اعتباراً من 25/9/2025م، مع تكليف النيابة العامة والجهات ذات الصلة بوضعه موضع التنفيذ الفوري.

يُشار إلى أن هذا القرار يأتي في أعقاب انضمام الحلا إلى ميليشيا الدعم السريع المتمردة وانخراطه في تكتل تأسيس.