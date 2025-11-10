بمشاركة السودان.. انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي

جدة – السوداني

انطلقت أمس مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، بمشاركة واسعة من القوات البحرية والبرية والجوية السعودية، إلى جانب وحدات من حرس الحدود، وقوات بحرية من الدول المطلة على البحر الأحمر، بما في ذلك السودان.

وتعزز مشاركة السودان في هذا التمرين من دوره الاستراتيجي كدولة مطلة على البحر الأحمر، وتساهم في بناء قدرات مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

يأتي التمرين في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة، حيث يهدف إلى توحيد الجهود لتعزيز أمن البحر الأحمر وحماية المضائق البحرية الإستراتيجية. كما يركز على ضمان حرية الملاحة وخطوط الإمداد العالمية، مما يعزز أمن الطاقة ويدعم استقرار حركة التجارة الدولية.

وأكد مسؤولون عسكريون مشاركون أن التمرين يشمل سيناريوهات تدريبية متقدمة تشمل عمليات بحرية مشتركة، وتنسيقاً بين القوات الجوية والبحرية، بالإضافة إلى تدريبات على مكافحة التهديدات الأمنية المحتملة في المنطقة. ويُتوقع أن يستمر التمرين لعدة أيام، مما يعكس التزام الدول المشاركة بتعزيز الاستقرار الإقليمي.