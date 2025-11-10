السفير الروسي بالسودان: وصول المشتريات السودانية يتم عبر دولة ثالثة

متابعات ـ السوداني

أكد سفير روسيا في السودان، أندريه تشيرنوفول، استمرار الحكومة السودانية في استيراد المنتجات الزراعية والمحروقات من روسيا، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الإمدادات يصل عبر دول ثالثة بسبب العقوبات المفروضة على البلدين.

جاء ذلك في مقابلة أجراها السفير مع وكالة (نوفوستي) الروسية، حيث قال تشيرنوفول: “الشركاء السودانيون ما زالوا يشترون سنوياً الحبوب والزيوت والأسمدة الروسية، وفي الآونة الأخيرة أصبحوا يشترون أيضاً منتجات النفط، خاصة بعد توقف المصفاة النفطية الوحيدة في البلاد عن العمل”.

وأضاف السفير أن هذه الإمدادات تواجه تحديات لوجستية ناتجة عن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا والسودان، مما يجعل نقل جزء كبير منها يتم عبر دول وسيطة لضمان الاستمرارية.