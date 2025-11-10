المراجع العام: اكتمال مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية

متابعات ـ السوداني

أعلن المراجع العام صلاح الدين محمد عثمان، عن اكتمال مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و(18) بنكاً، بجانب الشركات والوحدات الحكومية بالولايات الآمنة.

والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي ـ قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، المراجع العام،

وتطرق اللقاء إلى سبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير أداء عمل ومهام ديوان المراجع العام والموضوعات المتعلقة بالمراجعة المالية بهدف تعزيز أداء الديوان والدقة في العمل والاستقلالية.

وقال المراجع العام في تصريح صحفي، إنه قدم تنويراً لرئيس مجلس السيادة حول سير الأداء بالديوان والتقارير المالية لمؤسسات الدولة المختلفة، بجانب التقرير المالي للوحدات الحكومية للعام ٢٠٢٤م.

وأشار صلاح الدين إلى أن الأداء المالي للدولة في تحسن كبير في ما يتعلق بالإيرادات بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لافتاً إلى أنه تمت مراجعة حسابات عدد من سفارات السودان في الخارج.

معرباً عن رضائه التام لأداء الديوان رغم التحديات التي تواجه البلاد، وأضاف إنه اطلع البرهان على نتائج مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي 25)، الذي عُقد بشرم الشيخ.

وأضاف المراجع العام أن رئيس مجلس السيادة وعد بتكوين مصفوفة لتنفيذ توصيات ديوان المراجع العام لتطوير وتجويد الأداء. مؤكداً أن الديوان يتمتع باستقلالية تامة.