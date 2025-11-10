الهجرة الدولية: 88 ألفاً نزحوا من الفاشر

متابعات ـ السوداني

قدّرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للامم المتحدة، أن نحو 88,892 شخصًا، ما يعادل 19,350 أسرة، نزحوا ما بين 26 أكتوبر و9 نوفمبر الجاري من مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وبحسب تقارير دولية واممية، فإنه ومنذ سقوط الفاشر، اغتالت المليشيا المئات من المدنيين، وقامت بحرق الجثامين ودفنت آخرين في مقابر جماعية.

ووفقاً للمنظمة، فإن 79% من النازحين لا زالوا داخل محلية الفاشر خصوصًا في القرى الريفية الواقعة غرب وشمال المدينة، بينما أشار إلى أن 75% من النازحين الجدد كانوا نازحين أصلًا من مناطق أخرى.

وأضافت أن “تصاعد القتال في وسط السودان أدى إلى نزوح نحو ألفي شخص خلال الأيام الثلاثة الماضية”.

ونبهت في تقرير لها اليوم الاثنين، حول فرار سكان عدة قرى وبلدات، بما في ذلك بارا، شيكان، الرهد، أم روابة وأم سيالة، وعدة مدن وقرى في شمال كردفان اعتباراً من الجمعة الماضية وحتى أمس الأحد، حيث يقدر عدد النازحين طبقاً للوكالة الأممية بنحو 38,990 شخصاً في الفترة من 26 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الجاري.