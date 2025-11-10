أمن الخرطوم: انخفاض نسبة الجريمة والتفلتات الأمنية والتعديات على الأفراد

متابعات ـ السوداني

كشفت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم، عن انخفاض ملحوظ في نسبة الجريمة والتفلتات الأمنية والتعديات على الأفراد بفضل الإجراءات والخطط الوقائية التي اتخذتها الأجهزة النظامية وفقاً لتوجيهات لجنتي أمن الولاية والمحلية، وعلى ذلك السياق، اطمأنت اللجنة لنجاح حملات الحد من انتشار المتشردين والمتفلتين بالمنطقة التجارية بوسط الخرطوم.

واطمأنت على تشكيل لجان الأمن الفرعية بالوحدات الإدارية لتقصير الظل الأمني وتسريع وصول المعلومة للجنة الأمن المركزية على مستوى رئاسة المحلية.

وعلى صعيد منفصل، شددت اللجنة فى اجتماع لها اليوم على الالتزام الصارم بضوابط نقل وترحيل “الخردة” المملوكة لبعض الجهات والأفراد بعد إثبات ملكيتهم للمنقولات، ووجهت اللجنة برصد العربات المُحمّلة بـ”الخردة” في الارتكازات على مدار اليوم للتأكد من التزامها بالضوابط.

واطلعت اللجنة على الإجراءات الجارية بواسطة اللجنة المختصة من المحلية والأجهزة النظامية والخاصة بتفريغ منطقة نفق السوق المركزي من مواقف المواصلات العشوائية والمُخالفات البيئية والهندسية، كما اطلعت اللجنة على استمرار حملات ضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فضلاً عن تواصل حملات إغلاق الكافيهات وأندية المشاهدة وحظر عمل بائعات الشاي في الشوارع الرئيسة والميادين.

وحثّت اللجنة، جميع المواطنين بالأحياء السكنية بعدم إشعال النيران بغرض النظافة نسبةً لتواجد مخلفات الحرب ببعض المناطق، الأمر الذي يشكل خطراً على حياة المواطنين.