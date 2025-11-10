الثقافة والإعلام: قناة “سكاي نيوز عربية” ممنوعة من العمل في السودان وما قامت به مخالف للقوانين

الحرطوم: السوداني

قالت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، إن قناة “سكاي نيوز عربية” ممنوعة من العمل في السودان، ولا تمتلك أي تصريح أو تصديق يخولها مزاولة أي نشاط إعلامي داخل الأراضي السودانية.

وأكدت الوزارة أن ما قامت به القناة يُعد مخالفة واضحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي في البلاد، حيث دخل طاقمها لممارسة نشاط مهني داخل الأراضي السودانية دون الحصول على التصديق الرسمي المطلوب.

ووصل طاقم من القناة لمدينة الفاشر بعد سيطرة مليشيا الدعم السريع عليها.

وأكدت الوزارة، احتفاطها بكامل حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفة، وفقاً للقوانين السودانية المنظمة للعمل الإعلامي.