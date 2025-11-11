وزير الخارجية المصري يؤكد للبرهان وقوف بلاده بجانب السودان ودعمها لمؤسساته الوطنية والقوات المسلحة

بورتسودان – السوداني

أكّـد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عُمق العلاقات السودانية المصرية، مشيراً إلى الروابط الأزلية والتاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم، وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي، بحضور وزير الخارجية السفير محيي الدين سالم، وسفير السودان لدى مصر، عماد الدين عدوي، وسفير جمهورية مصر لدى السودان هاني صلاح، والذي نقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب رئيس مجلس السيادة، عن شكره وتقديره لمصر حكومةً وشعباً لوقوفهم مع السودان في كل المحافل الإقليمية والدولية، وحرصها على سلامة وأمن واستقرار السودان وسيادته.

مؤكداً توافر الإرادة لدى البلدين لدفع مجالات التعاون المشترك في المجالات كافّة.

وقال وزير الخارجية المصري، إنه نقل للرئيس البرهان رسالة مؤازرة وتضامن من شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً على عُمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى موقف بلاده المبدئي الداعم للسودان ولوحدته وسيادته والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني.

وأضاف أنّ اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسُبُل دعمها وتطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلاً عن المصير المشترك الذي يجمع بين البلدين خاصةً في مجال الأمن المائي باعتبار أنّ البلدين هما دولتا مصب نهر النيل.

مشيراً إلى تطابق المواقف بين البلدين فيما يتعلق بقضية الأمن المائي باعتبارها قضية وجودية لشعبي البلدين.

وقال السفير بدر عبد العاطي، إنه استمع إلى شرح من رئيس مجلس السيادة حول الأوضاع الميدانية على الأرض والوضع الإنساني، مؤكداً وقوف بلاده بجانب السودان ودعمها لمؤسساته الوطنية ومن بينها القوات المسلحة.

وأعرب وزير الخارجية المصري، عن أمنياته بدوام السلام والاستقرار للشعب السوداني الشقيق، مبيناً أن هذه هي الزيارة الرابعة له للسودان منذ تكليفه بمنصب وزير الخارجية، مما يدل على عُمق العلاقات السودانية المصرية.

مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصورة حثيثة ملف العلاقات مع السودان بما يُحقِّق مصلحة شعبي وادي النيل.