التربية تبحث توحيد التقويم الدراسي على مستوى السودان

الخرطوم: السوداني

ناقشت اجتماعات لجنة التقويم الدراسي للعام 2025 – 2026م ولمدة يومين، ورقة مقدمة من مركز المناهج حول قضية توحيد التقويم الدراسي بالولايات كافة، بحضور د. أحمد خليفة عمر كرار وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية ورئاسة د. قريب الله محمد أحمد المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم الوزير المكلف ود. معاوية السر قشي مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، بجانب الوزراء المكلفين بالولايات.

وبحث الاجتماع عدة محاور وقضايا تهتم بعملية التقويم الدراسي مع مراعاة ظروف كل ولاية بالسودان.

وأكد وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية د. أحمد خليفة عمر كرار لدى مخاطبته، الاجتماع بحضور وزراء التربية بالولايات أن قضية التقويم الدراسي ليست مواقيت يكتبها المعلمون والطلاب في الكراسات، وإنما تعبيرٌ عن وجود خطة للتعليم تبدأ وتنتهي بتواريخ محددة، ولديه تأثيرٌ اجتماعيٌّ واسعٌ، جهة أنه مرتبطٌ بالأسر وتحدد وتنظم برامجها بناءً عليه.

وأشار إلى أنّ اختيار ولاية الخرطوم مكاناً لانعقاد هذا الاجتماع المهم دلالة على أن الولاية عادت إليها الحياة وتُعقد فيها المؤتمرات والملتقيات.

ودعا خليفة، الوزراء المجتمعين بضرورة وضع إطار زمني محدد للعام الدراسي لكل الولايات مع مراعاة تحديد بداية ونهاية ساعات اليوم الدراسي وتحديد رؤية لعام دراسي مستقر.

من جهته، أشاد مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي د. معاوية السر قشي باللجنة، مشيراً إلى أنه تم فيها شرح موجهات خطة التقويم الدراسي وفقاً لوثيقة مناهج العام 2013م.

وأجمع المشاركون على ضرورة توحيد التقويم الدراسي على مستوى البلاد لأنه يحقق الكثير من المكاسب التربوية والتنظيمية والإدارية، مشيرين إلى أن التقويم الموحد يقود إلى تحسين مخرجات التعليم.