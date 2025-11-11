اجتماع ثلاثي بين وزيري خارجية السودان ومصر ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

بورتسودان ـ السوداني

استضافت بورتسودان اليوم، اجتماعاً ثلاثياً فى مدينة بورتسودان، ضم كلاً من وزير الخارجية محيي الدين سالم ونظيره المصري د. بدر عبد العاطي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر.

وبحث الاجتماع، الجهود الإنسانية بالسودان وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية للأزمة الإنسانية بالسودان.

وتعتبر مصر من أكبر دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب. فيما تشهد مدن السودان المختلفة عودة الآلاف من المدن المصرية خاصةً بعد استرداد العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار من يد مليشيا الدعم السريع.