شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز (7) أسر قرب بابنوسة بتهمة انتماء ذويهم إلى الجيش

الخرطوم: السوداني

احتجزت قوة تتبع للدعم السريع (7) أسر مدنية، من بينها نساء وأطفال، في المناطق المحيطة بمدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، بتهمة انتماء ذويهم إلى القوات المسلحة السودانية، وذلك في استمرار لنهجها القائم على الاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي بحق المدنيين الأبرياء.

وأدانت شبكة أطباء السودان بأشد العبارات، هذا السلوك الذي يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً لمبادئ حماية المدنيين في أوقات النزاع، وأكّدت أنّ استهداف الأسر على أساس الاشتباه أو الانتماء يشكل جريمة حرب.

وحمّلت الشبكة الدعم السريع، المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين، ودعت المنظمات الحقوقية والأممية إلى التدخل الفوري لإطلاق سراحهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق المدنيين في غرب كردفان وسائر مناطق السودان.