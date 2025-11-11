البرهان يجدد حرص السودان على التعاون مع الأمم المتحدة

الخرطوم: السوداني

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة لا سيما في المجال الإنساني.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، بحضور وكيل وزارة الخارجية.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير معاوية عثمان خالد في تصريح صحفي، إن المسؤول الأممي يعد من أكبر المسؤولين الدوليين الذين زاروا السودان مؤخراً.

وأشار إلى أن رئيس المجلس السيادي أكد خلال اللقاء، على ضرورة أن تراعي وكالات الأمم المتحدة سيادة السودان ومصالحه القومية، وذلك بالنظر لما حدث في مدينة الفاشر من فظائع وجرائم ارتكبتها مليشيا آل دقلو الإرهابية واستخدامها لسلاح الغذاء لتجويع المواطنين داخل الفاشر.

من جانبه، قال توم فليتشر، إن الأزمة الإنسانية في السودان تنذر بمخاطر كبيرة، مشيراً إلى انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع الماضي والتي عبر فيها عن صدمته للانتهاكات والفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين في الفاشر، وأضاف أن المجتمع الدولي يتطلع لتحقيق السلام في السودان، مؤكداً التزامه بتوفير المساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء والأدوية المنقذة للحياة لملايين النازحين واللاجئين.

ووصف فليتشر لقاءه مع رئيس المجلس السيادي بالمثمر والبنّاء، مؤكداً استعداد المنظمة الدولية للعمل مع الشركاء من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.