جنوب السودان: سلفا كير يعزل نائب رئيس الجمهورية ويجرده من رتبته العسكرية ويعفيه من جميع المناصب

جوبا – السوداني

عزل رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، أمس، بنجامين بول ميل من جميع مناصبه (نائب رئيس الجمهورية، والنائب الأول لرئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان)، ومن رتبة فريق في جهاز الأمن الوطني إلى جندي، مع فصله من خدمة جهاز الأمن الوطني.

وتقول مصادر (السوداني) في جنوب السودان إن سلفا كير فقد الثقة بنائبه بنجامين بول، وإن النقطة الفاصلة بينهما كانت عندما قام بنجامين بتغيير الحرس الرئاسي الخاص بسلفا دون الرجوع إليه، ما جعل الأخير يشعر بالخطر، فأقدم على عزل المقربين من بنجامين، وأعاد معظم كوادره الأمنية والسياسية القديمة إلى الخدمة، وعلى رأسهم مستشاره الأمني اللواء توت قلواك.