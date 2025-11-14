المريخ يحتفل بذكرى تأسيسه الـ117 وسط تحديات الوطن

أم درمان – السوداني

في احتفال يعكس روح الصمود والانتماء، جدد نادي المريخ السوداني العهد بتاريخه العريق احتفاءً بمرور 117 عاماً على تأسيسه، الذي بدأ في عام 1908 باجتماع الأوائل في منزل عبد السيد فرح بحي المسالمة بأم درمان، ليعلنوا ميلاد (الزعيم) الذي أصبح رمزاً للريادة في الرياضة السودانية.

وفي بيان رسمي صادر عن رئيس لجنة التسيير مجاهد عبد الله سهل، أكد النادي على استلهام تضحيات الإدارات المتعاقبة عبر العقود، محيياً نجوم المريخ من مختلف أنحاء السودان بثقافاته وقبائله المتنوعة، الذين رفعوا راية الوطن والنادي، وأثبتوا أن المريخ مدرسة للإبداع والتميز والبطولات.

وأشار البيان إلى خصوصية الذكرى هذا العام، وسط معركة وجود يخوضها السودان أمام عدوان شرد الأهل وحاول العبث بإرثه وهويته، مشدداً على أن استحضار تاريخ المريخ ليس احتفالًا فحسب، بل رسالة صمود تؤكد قدرة الوطن على النهوض وحماية مجده رغم المحن.

وأعرب سهل عن تجديد العهد بالعمل المتواصل لرفعة النادي وتعزيز حضوره الوطني والرياضي، ليظل المريخ الزعيم صاحب الكاسات المحمولة جواً، كياناً عريقاً راسخاً في الأرض ونجمه في السماء.

واختتم البيان بتحية للجماهير: “كل عام وأنتم بخير.. دمتم ودام المريخ فريقاً عظيماً”.