البرهان يعلن التعبئة العامة ويؤكد: الحرب مستمرة حتى القضاء على الدعم السريع

الجزيرة – السوداني

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التعبئة العامة خلال زيارته لمنطقة السريحة بولاية الجزيرة. وشدد البرهان على أن الحرب لن تنتهي إلا بنهاية (المتمردين)، مؤكداً عزم القوات المسلحة على مواصلة القتال حتى القضاء التام على مليشيا الدعم السريع.

وقال البرهان في كلمة ألقاها أمام حشد من الجنود والمواطنين: “سنواصل القتال حتى نقتص من الدعم السريع ونقضي عليه”. وأضاف: “ليست لدينا هُـدنة أو أيِّ حديث مع الدعم السريع”، مشدداً على أن لا مكان للدعم السريع ومن عاونها في السودان.

وحدد البرهان الشروط لأي تفاوض محتمل، قائلاً: “تجميع الدعم السريع في مكان واحد وإلقاء السلاح هو شرط التفاوض”، وتوقع أن تكون نهاية المعركة في دارفور.

ودعا البرهان، جميع المواطنين القادرين إلى المشاركة في الجهد الحربي، قائلاً: “على كل من يستطيع حمل السلاح أن يأتي إلينا”.