روسيا تدين الانتهاكات الوحشية للمليشيا في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للعنف

موسكو – السوداني

أعربت روسيا، اليوم الجمعة، عن إدانتها الشديدة للجرائم الوحشية المرتكبة من قبل مليشيا الدعم السريع ضد المدنيين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في السودان، مطالبة المجتمع الدولي بتوحيد جهوده لوقف إراقة الدماء ومحاسبة الجناة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الاشتباكات العنيفة.

في تصريح رسمي ألقته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت موسكو استمرار تدفق التقارير المقلقة عن حوادث واسعة النطاق تشمل العنف والانتقام والتعذيب والإعدامات، بالإضافة إلى جرائم أخرى تستهدف السكان المدنيين، بما في ذلك تلك ذات الدوافع القومية. وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه الانتهاكات تفاقمت بعد سيطرة مليشيا الدعم السريع على المنطقة، مما أدى إلى تدهور الظروف الإنسانية بشكل كارثي نتيجة الأعمال القتالية المستمرة.

ووفقاً للمعلومات المتاحة، يعيش نحو 200 ألف مدني في الفاشر – منهم عشرات الآلاف من النساء والأطفال – تحت تهديد مستمر لحياتهم وصحتهم، مع نقص حاد في الغذاء والرعاية الطبية والمأوى. وشددت زاخاروفا على أن هذه الأوضاع “قاسية للغاية”، مشيرة إلى أن المهمة الأولى يجب أن تكون توفير الظروف اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المحتاجين.

في سياق الإدانة الدولية، أكدت روسيا رفضها التام للجرائم المرتكبة بحق المدنيين السودانيين، مطالبة بإجراء تحقيقات فورية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال دارفور. ودعت موسكو إلى توحيد جهود المجتمعض الدولي لضمان وقف فوري لإراقة الدماء، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان.

وأعادت روسيا التأكيد على التزامها الكامل بالتسوية السلمية للصراع الداخلي السوداني، مشددة على أن المهمة الرئيسية في المرحلة الحالية تتمثل في الوقف العاجل للأعمال القتالية وإطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم. وأوضحت زاخاروفا أن الجهود الدبلوماسية المبذولة حالياً تهدف إلى تجاوز الأزمة، وسوف تساهم في تحقيق تسوية مستدامة تلبي تطلعات شرائح واسعة من الشعب السوداني.