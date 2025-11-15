📸 تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر تشكر أهل الشمالية وتقول: بارك الله في أهل الشمال من بلادنا الحبيبة، فقد سارعوا إلى نجدة أهلهم في الفاشر ولم ينتظروا المنظمات الدولية أو غيرها، وفرّوا لهم الأمن والأمان والمأكل والمشرب، فجزاهم الله خيراً على كرمهم