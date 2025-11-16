تنفيذ أضخم منظومة طاقة شمسية لمركز غسيل الكلى بمستشفى بابكر المشرف في الهلالية

الهلالية – السوداني

في إنجاز يعكس روح الاستدامة والتضامن الإنساني، أعلنت منظمة ظلال الرحمة الخيرية عن تنفيذ أضخم منظومة طاقة شمسية لمركز غسيل الكلى بمستشفى بابكر المشرف، الذي يُعد وقفًا خيريًا تأسس في ثمانينيات القرن الماضي على يد الشيخ بابكر المشرف. يقع المستشفى في مدينة الهلالية، ويُشكل مركزاً محورياً يخدم محليات واسعة بولاية الجزيرة.

افتتح مركز غسيل الكلى في 14 أبريل 2023، بدعم من تبرع قطري سخي شمل الأجهزة الطبية المتطورة. ومع اندلاع الحرب، تحول المركز إلى الملاذ الوحيد لمرضى الكلى في الولاية، حيث استقبل آلاف المرضى من الهلالية والمحليات المجاورة، بالإضافة إلى مناطق بعيدة، بعد توقف مراكز أخرى عن العمل. تجاوز الإقبال طاقته الاستيعابية، إلا أن الإدارة استمرت في تقديم الخدمات رغم التحديات الجسيمة.

أدى انقطاع الكهرباء التام عن المدينة إلى توقف الخط الرئيسي، مما اضطر المركز إلى الاعتماد على مولدات تعمل بالوقود، الذي كان يُؤمن عبر جهود المنظمات والمبادرات التطوعية والأفراد في حلول مؤقتة غير مستدامة. وخلال فترة حصار الهلالية، توقف المركز تماما عن العمل، ما أسفر عن وفاة مئات المرضى ونزوح السكان. وبعد تحرير المنطقة، تعرض المركز لأضرار بالغة شملت إزالة جهاز التحكم الكهربائي، وحرق المخازن والعيادات، وتلف البنية التحتية الطبية.

في خطوة حاسمة نحو التعافي، شرعت منظمة ظلال الرحمة الخيرية في إعادة تأهيل المركز وضمان استمرارية خدمات الغسيل. وتمثل تنفيذ منظومة الطاقة الشمسية الحل الجذري لمشكلة انقطاع الكهرباء، وفق منهجية الاستدامة البيئية والتشغيلية. مولت منظومة الصناعات الدفاعية المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 63 ألف دولار أمريكي لتركيب 150 لوحاً شمسياً ومنظومة تشغيل كاملة، بالإضافة إلى منظم للتيار الكهربائي بقيمة 7200 دولار.

يخدم المركز حاليا أكثر من 46 قرية في المنطقة، ويستقبل ما يزيد عن 200 مريض يوميًا، مما يعزز دوره كشريان حياة للمجتمعات المحلية. تم تنفيذ المشروع في نوفمبر 2025، ليُساهم في تعزيز الرعاية الصحية المستدامة وسط الظروف الصعبة.