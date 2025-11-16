حظر عمل الأكشاك في الشوارع الرئيسية وإزالة الأسواق العشوائية بمحلية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

وجه الاجتماع الموسع لمجلس الإيرادات بمحلية الخرطوم اليوم، برئاسة المدير التنفيذي للمحلية، عبد المنعم البشير بحظر نشاط الأكشاك والعشوائيات في الطرق الرئيسية والمواقع الحاكمة مع إجراء حصر شامل للأكشاك بتلك المواقع تمهيداً لإزالتها بجانب إزالة كافة الأسواق العشوائية في نطاق الحدود الجغرافية للمحلية.

ووجه المجلس بإجراء حصر مفصل للأنشطة التجارية العاملة بالمحلية بجميع الوحدات الإدارية في إطار زعداد موازنة العام 2026 لإدراج تلك الأنشطة ضمن المواعين الإيرادية للعام القادم.

وشدد المجلس على أهمية أن يتوافق الحصر مع المعايير الاقتصادية للأنشطة مع الوضع الحالي لفترة ما بعد الحرب.

ووجه المجلس بالشروع في إجراءات ترحيل مواقف المواصلات العشوائية بصينية السوق المركزي إلى مواقع المواقف البديلة والتي اعتمدتها اللجنة المختصة خلال فترة لا تتعدى أسبوعاً.

كما وجّه المجلس باستكمال عمليات حصر العقارات المدرسية المستغلة تجارياً تمهيداً لتوفيق أوضاعهما، بجانب حصر جميع مواقع السكن العشوائي بالمحلية في إطار إعادة التنظيم وفقاً لموجهات لجنة الأمن وفرض هيبة الدولة بالولاية.