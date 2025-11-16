عودة خدمات التقديم والتوثيق بالتعليم العالي إلى المقر الرئيسي بشارع الجمهورية

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، عن إغلاق مركز الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بجامعة كرري، وعودة جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بالتقديم الإلكتروني وتوثيق الشهادات إلى المقر الرئيسي للإدارة العامة للقبول بشارع الجمهورية، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد.

وقالت الوزارة، إنّ هذا التحرك يأتي ضمن سياسة الدولة الرامية إلى إعادة مؤسسات الخدمة العامة لمواقعها الطبيعية، وضمن جهود الحكومة لإعادة بناء الثقة وتطبيع الأوضاع في ولاية الخرطوم، بما يُتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الحيوية في بيئتها الرسمية والمهيأة بصورة أفضل.

وأكدت الوزارة أنّ إعادة العمل إلى الموقع الرئيسي يمثل خطوة عملية لدعم استراتيجية الدولة في استعادة دورة الحياة المدنية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للمرافق العامة بما يتوافق مع خطط التعافي والخدمات.

وأكدت الدكتورة حنان محمد زين العابدين، مديرة الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، أن عودة العمل إلى مباني شارع الجمهورية يمثل محطة مهمة في إعادة الأمور إلى نشاطها الطبيعي، حيث تم تجهيز الموقع وتوفير البيئة المناسبة لاستقبال الطلاب وأسرهم ولجميع طالبي الخدمة وتيسير الإجراءات بصورة أفضل وأكثر مرونة، مضيفةً: “نحن نعمل وفق توجيهات الإدارة العليا للوزارة والدولة لتأمين بيئة خدمة تتسم بالكفاءة والانسيابية، ونثق أن هذه الخطوة ستحدث فارقاً ملموساً لدى الطلاب وأولياء الأمور”، داعيةً جميع المتعاملين إلى التوجه للمقر الرئيسي ابتداءً من اليوم الأحد، مؤكدةً أن فرق العمل جاهزة لاستقبال الطلاب وأسرهم، وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم دون تأخير.