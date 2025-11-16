وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى جمهورية المجر

الخرطوم: السوداني

بدأ وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محيي الدين سالم، اليوم، زيارة رسمية لجمهورية المجر تستغرق يومين بدعوة من وزير الخارجية والتجارة المجري السيد بيتر سيارتو.

وقال السفيرصديق محمد عبد الله، سفير السودان لدى المجر في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء)، إنّ الوزير سيلتقي خلال الزيارة برصيفه وزير الخارجية المجري في جلسة مغلقة، تعقبها جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين لبحث مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية.