رئيس الوزراء د. كامل إدريس يجري زيارة رسمية وشخصية إلى سويسرا ويتابع أعمال الحكومة عن بعد

الخرطوم – السوداني

غادر رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، إلى سويسرا قبل نحو أسبوعين في زيارة تجمع بين الجانبين الرسمي والشخصي، حيث انخرط في اجتماعات رسمية مع مبعوثين أوروبيين ومنظمات دولية لمناقشة الأزمة الإنسانية الناجمة عن حرب العدوان التي تشنها الميليشيا المتمردة، بالإضافة إلى إجراء مراجعة طبية وترتيب شؤون أسرية، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى (السوداني).

وكان الدكتور إدريس قد وصل إلى السودان في مايو الماضي، وانخرط فوراً في إدارة شؤون الحكومة دون الحصول على أي إجازة أسبوعية، مما أدى إلى تعرضه مؤخراً لوعكة صحية أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية. وتُعد سويسرا مقر إقامته السابق، مما يجعل الزيارة الحالية فرصة للراحة القصيرة والفحوصات الدورية.

ومن المتوقع أن يعود رئيس الوزراء إلى الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة، ليستأنف مهامه الرسمية قبل القيام بزيارة خارجية أخرى إلى دولة عربية.

وعلمت (السوداني) أن إدريس عقد لقاءات عديدة مع مسؤولين في سويسرا ومبعوثين من دول أوروبية مختلفة ومنظمات إنسانية، بهدف تسهيل وصول المساعدات إلى النازحين؛ واستقطاب دعم لمشروعات تنموية للبلاد.

وأكدت مصادر (السوداني) أن رئيس الوزراء يتابع أعمال الحكومة يومياً من سويسرا عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، مع مراقبة دقيقة لأداء المهام المكلف بها الوزراء، مما يعكس التزامه الكامل بمسؤولياته رغم الغياب المؤقت.

يُذكر أن حكومة إدريس تواجه تحديات اقتصادية وسياسية داخلية في ظل الحرب المستمرة التي تشنها الميليشيا على السودان، وينتظر منها السودانيون الكثير، خاصة في الاستقرار، وعودة الحياة الطبيعية، والخدمات (كهرباء، ومياه، والمستشفيات واستباب الأمن) إلى العاصمة والمدن والمناطق التي تم دحر الميليشيا فيها من قبل القوات المسلحة.