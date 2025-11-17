إجراءات مشددة من لجنة أمن الخرطوم لفرض هيبة الدولة

الخرطوم: السوداني

شددت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، على إنفاذ جميع مخرجات وتوجيهات لجنة أمن الولاية فيما يلي ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة.

ووجهت اللجنة، جميع المواطنين للالتزام بقرار حظر التجوال المعلن من الحادية عشرة ليلاِ وحتى السادسة صباحاً، مع إلزام جميع الارتكازات بوضع التوجيه موضع التنفيذ والعمل بموجبه.

كما وجهت اللجنة بوضع ارتكازات ثابتة بجميع مواقع الهشاشة الأمنية وفي محاور الأسواق العاملة والمناطق الحاكمة وتواصل عمل الأطواف الأمنية المتحركة خلال الفترات النهارية والليلية، مع تنظيم طواف ليلي من قبل أعضاء اللجنة على الارتكازات في المواقع الحاكمة لتحكيم الضبط الأمني بالمواقع بجانب التشديد على ضبط جميع العربات التي لات حمل لوحات مرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال سائقيها.

ونبهت اللجنة جميع المواطنين بعدم شراء أي مركبة الا بعد التأكد من صحة مستنداتها ومطابقة الرقم المتسلسل للهيكل (الشاسي) ورقم الماكينة بالأرقام المُدرجة في بطاقة الترخيص للعربة، كما وجهت اللجنة بتخصيص حراسة لمواقع تجميع العربات المهملة والمدمرة والتنسيق مع لجنة الحصر والتجميع للمركبات على مستوى الولاية لإجراء اللازم.

وفي سياق آخر، اعتمدت اللجنة قرار ترحيل مواقف المواصلات العشوائية بصينية السوق المركزي الأسبوع القادم بعد أن تم تخصيص مواقع بديلة للمواصلات واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل حركة المرور.

وشددت اللجنة على إزالة جميع المخالفات البيئية والهندسية والفريشة حول السوق المركزي والنفق ووضع ارتكازات لقوة خاصة من إدارة المخالفات منعا لارتداد الظواهر السالبة مرة أخرى.

ووجهت اللجنة، لجان الأمن على مستوى الوحدات ٠

الإدارية بتنوير المواطنين بالأحياء السكنية لمخاطر حرق الحشائش والنفايات نسبةً لاحتمال وجود مخلفات للحرب تهدد حياة المواطنين، بجانب ضرورة اضطلاع لجان الأمن بالوحدات الإدارية بالتنسيق مع لجان الخدمات بالتحري مع الوافدين الجدد والتبليغ عن الوجود الأجنبي غير الشرعي.

وكشفت اللجنة، عن مواصلة حملاتها لضبط الاجانب والذين لا يحملون إقامة بالبلاد حيث أسفرت الحملات عن ضبط ما يزيد عن الأربعين مخالفاً تم تسليمهم لشرطة الأجانب.