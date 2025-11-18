درع السودان: إصابة كيكل خفيفة قواتنا كسرت شوكة المليشيا

الخرطوم: السوداني

قالت قوات درع السودان، إنها نفذت أمس الاثنين مهمة عسكرية قتالية ناجحة في منطقة أم سيالة بشمال كردفان، في إطار خطة عسكرية متكاملة وضعتها القوات المسلحة لاستئصال التمرد وتدمير قدراته بصورة كاملة في محور شمال كردفان، ومنطقة أم سيالة كمرحلة أولى.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي اليوم الثلاثاء، أن قوات درع السودان

استبسلت في تنفيذ المهمة وأدّت دورها كما ينبغي، وكبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد رغم حشود المليشيا الضخمة في المعركة الرئيسية، وتعزيزاتها المتكررة في ثلاث موجات برية متتالية، مدعومة بالطيران المُسيّر والمدفعيات الثقيلة.

وأكد البيان، تحقيق الهدف العملياتي بتحطيم قدرات العدو وكسر شوكته في المنطقة، من خلال ما تم تدميره من قوة بشرية وعتاد حربي ومركبات، بما يُمهِّد للعمليات اللاحقة ويُسهِّل مهام القوات في مراحلها التالية.

وأشار البيان إلى احتساب قوات درع السودان لعدد من الشهداء والجرحى والمفقودين في هذه العملية الكبيرة والشرسة، وكان من بين المصابين قائد القوات أبوعاقلة كيكل الذي تولّى قيادة المعركة بنفسه، حيث تعرّض لإصابة طفيفة، وتم إجراء الإسعاف اللازم في حينه، وواصل دوره حتى اكتملت المعركة وانجلت بدحر العدو ومنعه من تحقيق هدفه.

وأكد البيان أن القوات أكملت إعادة تنظيمها بصورة جيدة استعداداً للانطلاق نحو المرحلة اللاحقة بعزيمة لا تلين وإرادة لا تفتر.