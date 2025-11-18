مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة توقف تسجيل السودانيين في مصر

متابعات ـ السوداني

أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مصر، عن توقف خدمة حجز مواعيد التسجيل عبر الإنترنت للاجئين السودانيين بشكل مؤقت.

وحددت المفوضية فترة توقف التسجيل من 19 نوفمبر وحتى 29 نوفمبر 2025، وعزت ذلك إلى أعمال صيانة وتحديثات تقنية تهدف إلى تحسين الأداء وضمان تقديم خدمة أكثر كفاءة.

وحثت المفوضية، اللاجئين السودانيين على التواصل مع خط معلومات المفوضية خلال يومي الأربعاء والخميس، أو زيارة مركز 6 أكتوبر يوم الأربعاء من كل أسبوع.

ونبهت المفوضية الأممية إلى أنها ستصدر إعلانًا جديدًا فور عودة الخدمة للعمل بشكل كامل، مشيدة بتفهم وتعاون المستفيدين خلال فترة الصيانة.