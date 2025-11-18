رويترز: ولي العهد السعودي يعتزم الضغط على ترامب للتدخل لإنهاء حرب السودان

قالت خمسة مصادر مطلعة يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يضغط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل شخصيا لإنهاء الحرب في السودان خلال محادثات في واشنطن.

وأضافت المصادر، وهم دبلوماسيون منهم اثنان عربيان وثلاثة غربيون، أن ولي العهد يرى أن الضغط المباشر من ترامب ضروري لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام، مشيرة إلى جهوده في سبيل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة الشهر الماضي.

اندلع النزاع في 2023 وسط صراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل الانتقال المزمع إلى الحكم المدني. واستتبع القتال عمليات قتل بدوافع عرقية ودمارا واسع النطاق ونزوحا جماعيا، مما تسبب في تدخل قوى خارجية وهدد بتقسيم السودان.

وفي الأشهر القليلة الماضية، تزايد اعتماد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على هجمات باستخدام طائرات مسيرة، مما تسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين.

وذكرت المصادر أن السعودية تسعى من خلال طرح القضية أمام ترامب إلى استمالة الرئيس الأمريكي الذي يقدم نفسه كصانع سلام، إذ كرر مرارا رغبته في الفوز بجائزة نوبل للسلام لدوره في حل النزاعات العالمية.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب للتعليق. وكشف موقع ميدل إيست آي عن الخطة السعودية لمناقشة الملف السوداني مع ترامب في وقت سابق.

وتشارك الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر في مجموعة غير رسمية تعرف بالمجموعة الرباعية لحل النزاع، لكن جهودها لم تحقق تقدما ملموسا حتى الآن.

وبالنسبة للسعودية، يرتبط إنهاء الحرب بأمنها القومي، إذ إن مئات الكيلومترات من الساحل السوداني على الجهة المقابلة من الساحل السعودي على البحر الأحمر.